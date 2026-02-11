İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Prezident: Məktəblərin tədris proqramında rəqəmsallaşma ilə bağlı müəyyən dəyişikliklər edilməlidir

    Daxili siyasət
    • 11 fevral, 2026
    • 17:33
    Prezident: Məktəblərin tədris proqramında rəqəmsallaşma ilə bağlı müəyyən dəyişikliklər edilməlidir
    İlham Əliyev

    Orta məktəblərdə şagirdlərə rəqəmsallaşma ilə bağlı ilkin biliklərin aşılanması üçün tədris proqramına müəyyən dəyişikliklər edilməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev "Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası" adlı vahid fəaliyyət planına həsr olunmuş müşavirədə deyib.

    Dövlət başçısı kadr hazırlığının əsas vəzifələrdən biri olduğunu qeyd edib.

    Son vaxtlar bu istiqamətdə müəyyən işlərin görüldüyünü diqqətə çatdıran Prezident əlavə edib:

    "Biz öz təhsil sistemimizdə bu sahəyə daha böyük diqqət göstərməliyik. Həm Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ali məktəblərdə, eyni zamanda dövlət xətti ilə xaricə göndərilən tələbələr bu ixtisas üzrə peşəkarlığı artırmalıdırlar. Ona görə nəzərə alsaq ki, bu, uzunmüddətli proses olacaq və bu proses ancaq və ancaq genişlənəcək, gələcəkdə bu sahədə kadrlara böyük ehtiyac olacaq. Təbii ki, orta məktəblərdə şagirdlərə ilkin biliklərin aşılanması üçün tədris proqramına da müəyyən dəyişikliklər edilməlidir".

    İlham Əliyev Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası məktəb

