В российской гостинице произошло массовое отравление детей
В регионе
- 07 января, 2026
- 15:10
В российском городе Сочи произошло массовое отравление детей.
Как сообщает Report со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края, пострадали дети в возрасте от 10 до 12 лет, приехавшие в Сочи для участия в соревнованиях по регби.
Инцидент произошел в сочинской гостинице – команда разместилась в одном из комплексов в поселке Лоо Лазаревского района.
По данным прокуратуры, всем пострадавшим детям и их сопровождающим была оказана необходимая медицинская помощь, при этом госпитализация не потребовалась.
В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются.
