В российской гостинице произошло массовое отравление детей

В российском городе Сочи произошло массовое отравление детей.

Как сообщает Report со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края, пострадали дети в возрасте от 10 до 12 лет, приехавшие в Сочи для участия в соревнованиях по регби.

Инцидент произошел в сочинской гостинице – команда разместилась в одном из комплексов в поселке Лоо Лазаревского района.

По данным прокуратуры, всем пострадавшим детям и их сопровождающим была оказана необходимая медицинская помощь, при этом госпитализация не потребовалась.

В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются.