Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В российской гостинице произошло массовое отравление детей

    В регионе
    • 07 января, 2026
    • 15:10
    В российской гостинице произошло массовое отравление детей

    В российском городе Сочи произошло массовое отравление детей.

    Как сообщает Report со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края, пострадали дети в возрасте от 10 до 12 лет, приехавшие в Сочи для участия в соревнованиях по регби.

    Инцидент произошел в сочинской гостинице – команда разместилась в одном из комплексов в поселке Лоо Лазаревского района.

    По данным прокуратуры, всем пострадавшим детям и их сопровождающим была оказана необходимая медицинская помощь, при этом госпитализация не потребовалась.

    В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются.

    Россия Сочи дети массовое отравление соревнование регби

    Последние новости

    15:14

    Азербайджан увеличил расходы на импорт зерна и бобовых из Турции на 8,2%

    АПК
    15:13

    Мировые цены на золото и серебро снизились на фоне укрепления доллара

    Финансы
    15:10

    В российской гостинице произошло массовое отравление детей

    В регионе
    15:09
    Фото

    Азербайджан обсудил с ACWA Power передачу электроэнергии - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    14:53

    Азербайджан начал импортировать инжир из Саудовской Аравии

    Бизнес
    14:49

    В Джебраильском районе сапер подорвался на мине

    Внутренняя политика
    14:48
    Фото

    В Газахе загорелся перевозивший топливо автомобиль, есть погибший - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    14:44

    Зеленский: Украина обсудит во Франции вопросы Запорожской АЭС и территорий

    Другие страны
    14:39

    Агентство: В 2025 году соцподдержку получили 37 репатриированных граждан Азербайджана

    Социальная защита
    Лента новостей