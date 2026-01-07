В Джебраильском районе сапер подорвался на мине

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    07 января, 2026
    На территории села Мехдили Джебраильского района взорвалась противопехотная мина.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA).

    Отмечается, что во время выполнения служебных обязанностей сотрудник одной из частных компаний, задействованных в операциях по гуманитарному разминированию, Мамедов Рашад Нариман оглу 1985 года рождения, в результате разрыва противопехотной мины получил легкое ранение в ногу.

    Пострадавший госпитализирован в районную центральную больницу.

    Его состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет.

