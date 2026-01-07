Азербайджан обсудил с ACWA Power сотрудничество в сфере передачи электроэнергии

Азербайджан и саудовская компания ACWA Power обсудили сотрудничество в сфере передачи электроэнергии.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал на своей странице в социальной сети X.

"В ходе встречи с председателем правления ACWA Power Мохаммадом Абунайяном мы обсудили завершение проекта Хызы-Абшеронской ветряной электростанции мощностью 240 МВт, а также перспективы расширения сотрудничества не только в сфере производства, но и передачи электроэнергии", - написал министр.