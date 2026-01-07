Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджан обсудил с ACWA Power сотрудничество в сфере передачи электроэнергии

    Энергетика
    • 07 января, 2026
    • 14:09
    Азербайджан обсудил с ACWA Power сотрудничество в сфере передачи электроэнергии

    Азербайджан и саудовская компания ACWA Power обсудили сотрудничество в сфере передачи электроэнергии.

    Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал на своей странице в социальной сети X.

    "В ходе встречи с председателем правления ACWA Power Мохаммадом Абунайяном мы обсудили завершение проекта Хызы-Абшеронской ветряной электростанции мощностью 240 МВт, а также перспективы расширения сотрудничества не только в сфере производства, но и передачи электроэнергии", - написал министр.

    Пярвиз Шахбазов ACWA Power сотрудничество передача электроэнергии
    Фото
    Azərbaycan "ACWA Power" ilə elektrik enerjisinin ötürülməsini müzakirə edib - YENİLƏNİB
    Фото
    Azerbaijan, ACWA Power discuss cooperation in power transmission

    Последние новости

    14:53

    Азербайджан начал импортировать инжир из Саудовской Аравии

    Бизнес
    14:48
    Фото

    В Газахе загорелся перевозивший топливо автомобиль, есть погибший - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    14:44

    Зеленский: Украина обсудит во Франции вопросы Запорожской АЭС и территорий

    Другие страны
    14:39

    Агентство: В 2025 году соцподдержку получили 37 репатриированных граждан Азербайджана

    Социальная защита
    14:35
    Фото
    Видео

    ГААДА: В Баку построен уникальный пешеходный мост

    Инфраструктура
    14:31

    Названы территории Азербайджана с рекордными температурами в 2025 году

    Экология
    14:27

    Азербайджанские дзюдоисты принимают участие в сборах в Австрии

    Индивидуальные
    14:19

    В Испании снежная буря парализовала движение - закрыты десятки дорог

    Другие страны
    14:09

    Барро: Франция и союзники прорабатывают меры на случай попытки США силового захвата Гренландии

    Другие страны
    Лента новостей