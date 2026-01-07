Azərbaycan "ACWA Power" ilə elektrik enerjisinin ötürülməsini müzakirə edib
Energetika
- 07 yanvar, 2026
- 13:45
Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanının "ACWA Power" şirkəti arasında elektrik enerjisinin ötürülməsi sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.
"ACWA Power"in İdarə Heyətinin sədri Mohammad Abunayyanla 240 MVt-lıq Xızı Abşeron Külək Elektrik Stansiyası layihəsinin tamamlanması, həmçinin elektrik enerjisinin istehsalı ilə yanaşı, ötürülməsi sahəsində əməkdaşlığın inkişafı ilə bağlı müzakirələr apardıq",-deyə nazir qeyd edib.
Son xəbərlər
13:58
Rəsmi Kiyev: Paris danışıqları konkret nəticələr veribDigər ölkələr
13:53
Ötən il Azərbaycanda maksimal və minimal temperaturun müşahidə olunduğu ərazilər açıqlanıbEkologiya
13:46
Azərbaycanın 31 cüdoçusu Avstriyada beynəlxalq toplanışa qatılıbFərdi
13:45
Foto
Azərbaycan "ACWA Power" ilə elektrik enerjisinin ötürülməsini müzakirə edibEnergetika
13:42
Teodora Georgiyeva: "Azərbaycanın "mavi yanacağı" ən rəqabətqabiliyyətli qazdır"Energetika
13:41
Qazaxda yanacaq daşıyan avtomobil yanırHadisə
13:38
Nəzrin Mansurlunun ölümündə təqsirləndirilən həkim amnistiyaya düşərək azadlığa buraxılıbHadisə
13:33
"Çelsi" portuqaliyalı futbolçunun transferi üçün 75 milyon avro ödəməyə hazırdırFutbol
13:20