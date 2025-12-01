Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю дня рождения президента Ильхама Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю дня рождения президента Ильхама Алиева.

Как передает Report, в публикации говорится:

"Достоинство, чистота помыслов и доброе сердце – это молитва без слов, которую слышит Всевышний. Пусть Великий Аллах хранит Вас и наш народ!".