    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю дня рождения президента Ильхама Алиева

    Внутренняя политика
    • 24 декабря, 2025
    • 00:00
    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю дня рождения президента Ильхама Алиева

    Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю дня рождения президента Ильхама Алиева.

    Как передает Report, в публикации говорится:

    "Достоинство, чистота помыслов и доброе сердце – это молитва без слов, которую слышит Всевышний. Пусть Великий Аллах хранит Вас и наш народ!".

    Видео
    Mehriban Əliyeva Prezident İlham Əliyevi doğum günü münasibəti ilə təbrik edib

