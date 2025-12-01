Mehriban Əliyeva Prezident İlham Əliyevi doğum günü münasibəti ilə təbrik edib
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Prezident İlham Əliyevin doğum günü münasibətilə sosial media hesablarında paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Ləyaqət, saf niyyət və xeyirxah ürək - Uca Tanrının sözsüz eşitdiyi ali dualardır. Uca Allah Sizi və xalqımızı qorusun!"
