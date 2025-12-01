İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    Mehriban Əliyeva Prezident İlham Əliyevi doğum günü münasibəti ilə təbrik edib

    Daxili siyasət
    • 24 dekabr, 2025
    • 00:00
    Mehriban Əliyeva Prezident İlham Əliyevi doğum günü münasibəti ilə təbrik edib

    Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Prezident İlham Əliyevin doğum günü münasibətilə sosial media hesablarında paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

    "Ləyaqət, saf niyyət və xeyirxah ürək - Uca Tanrının sözsüz eşitdiyi ali dualardır. Uca Allah Sizi və xalqımızı qorusun!"

