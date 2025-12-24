İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    Liviyada Baş Qərargah rəisinin ölümü ilə bağlı üç günlük matəm elan edilib

    • 24 dekabr, 2025
    • 01:24
    Liviyada Baş Qərargah rəisinin ölümü ilə bağlı üç günlük matəm elan edilib

    Liviyanın Tripoli şəhərində yerləşən Milli Razılıq Hökuməti ölkənin Baş Qərargah rəisi Məhəmməd əl-Həddadın Türkiyədə baş verən təyyarə qəzasında həlak olması ilə bağlı üç günlük matəm elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Liviyanın "Libia əl-Ahrar" televiziya kanalı məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, matəm bütün ölkə ərazisində qüvvədə olacaq.

    Qeyd edək ki, Ankara-Tripoli reysi ilə uçan təyyarədə Liviyanın Baş qərargah rəisi ilə birlikdə 5 nəfər olub. Artıq təyyarənin qalıqları aşkar edilib.

    Türkiyənin daxili işlər naziri Ali Yerlikaya bildirib ki, Ankaradakı Esenboğa hava limanından Tripoliyə uçan təyyarənin qalıqları jandarma bölmələri tərəfindən Haymana rayonunun Kesikkavak kəndindən 2 km cənubda tapılıb.

    Öz növbəsində Liviyanın Milli Birlik Hökumətinin Baş naziri Abdel Hamid Dbeyba Türkiyədə Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi general Məhəmməd Əli Əhməd əl-Həddadın və onu müşayiət edən hərbi nümayəndə heyətinin üzvlərinin təyyarə qəzasında vəfat etdiyini təsdiqləyib.

