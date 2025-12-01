Liviyanın Baş naziri generalın hərbçilərlə birlikdə vəfat etdiyini təsdiqləyib
- 24 dekabr, 2025
- 00:17
Liviyanın Milli Razılıq Hökumətinin Baş naziri Türkiyədə Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisinin və onu müşayiət edən hərbi nümayəndə heyətinin üzvlərinin vəfat etdiyini təsdiqləyib.
Xəbər yenilənir...
