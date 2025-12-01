İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    Liviyanın Baş naziri generalın hərbçilərlə birlikdə vəfat etdiyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 24 dekabr, 2025
    • 00:17
    Liviyanın Milli Razılıq Hökumətinin Baş naziri Türkiyədə Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisinin və onu müşayiət edən hərbi nümayəndə heyətinin üzvlərinin vəfat etdiyini təsdiqləyib.

    Xəbər yenilənir...

    Liviya Türkiyə Təyyarə qəzası
    Премьер-министр ПНЕ Ливии подтвердил гибель в Турции начальника штаба ВС

    00:17

    Digər ölkələr
    00:00
    Video

    Mehriban Əliyeva Prezident İlham Əliyevi doğum günü münasibəti ilə təbrik edib

    Daxili siyasət
    00:00

    Bu gün Prezident İlham Əliyevin doğum günüdür

    Daxili siyasət
    23:55

    Liviyanın Baş Qərargah rəisi olduğu təyyarə qəzaya düşüb, qalıqlar aşkarlanıb - YENİLƏNİB-2

    Digər
    23:50

    ABŞ İranla nüvə proqramı üzrə danışıqlara hazır olduğunu bəyan edib

    Digər ölkələr
    23:37

    Çexiyanın Baş naziri üzündən əməliyyat olunub

    Digər ölkələr
    23:36

    Rumıniyada hoteldə hovuzun tavanı çöküb, yeddi nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    22:50
    Foto

    Padel tennisi üzrə ilk Azərbaycan çempionatının qalibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    22:46

    Kamikadze dronları ilə müharibədə qalib gəlməyin yolu açıqlanıb

    Digər ölkələr
