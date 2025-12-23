İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    Türkiyədə radarlardan itən təyyarədə Liviya Baş Qərargah rəisi ilə yanaşı 4 sərnişin olub - YENİLƏNİB

    Digər
    • 23 dekabr, 2025
    • 23:15
    Türkiyədə radarlardan itən təyyarədə Liviya Baş Qərargah rəisi ilə yanaşı 4 sərnişin olub - YENİLƏNİB

    Türkiyənin daxili işlər naziri Ali Yerlikaya göyərtəsində Liviya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi general Məhəmməd Əli Əhməd əl-Həddadın olduğu təyyarə ilə bağlı açıqlama verib.

    Bu barədə "Report" "HaberGlobal"a istinadən xəbər verir.

    "Bu axşam saat 20:10-da Ankara Esenboğa hava limanından Tripoliyə gedən "9H-DFJ" nömrəli "Falcon 50" biznes təyyarəsi ilə saat 20:52-də əlaqə kəsilib. Haymana yaxınlığında təyyarədən təcili eniş tələbi alınıb; lakin təyyarə ilə əlaqə sonradan bərpa olunmayıb.

    Təyyarədə Liviya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi general Məhəmməd Əli Əhməd əl-Həddad da daxil olmaqla beş sərnişin var. Hadisələr barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcək", - deyə o bildirib.

    Türkiyədə Ankara Esenboğa hava limanından Liviyanın Tripoli şəhərinə doğru uçan "Falcon 50" özəl təyyarəsi ilə əlaqə kəsilib.

    "Report" Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Liviya Baş Qərargah rəisi general Məhəmməd Əli Əl-Həddadın təyyarədə olduğu bildirilib.

    Qeyd edilib ki, Həddad bu gün Türkiyənin Baş Qərargah rəisi general Səlcuq Bayraktaroğlunun qonağı olaraq Ankaraya gəlib və milli müdafiə naziri Yaşar Gülerlə də görüşüb.

    Hadisədən sonra Ankara hava məkanında uçuşlar müvəqqəti olaraq dayandırılıb.

    "HaberGlobal" hava limanı yaxınlığında partlayış səslərinin eşidilməsi barədə məlumat yayıb.

    Ankara Liviya təyyarə
    На борту пропавшего с радаров самолета находились пять пассажиров - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    23:15

    Türkiyədə radarlardan itən təyyarədə Liviya Baş Qərargah rəisi ilə yanaşı 4 sərnişin olub - YENİLƏNİB

    Digər
    22:50
    Foto

    Padel tennisi üzrə ilk Azərbaycan çempionatının qalibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    22:46

    Kamikadze dronları ilə müharibədə qalib gəlməyin yolu açıqlanıb

    Digər ölkələr
    22:21
    Foto

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sərhədçi" və "Abşeron Lions" qələbə qazanıb

    Komanda
    22:20

    Gümüşün qiyməti tarixi maksimumunu yeniləyib

    Maliyyə
    22:08

    Slovakiya Prezidenti Azərbaycan dövlət başçısını təbrik edib

    Xarici siyasət
    22:03

    Pezeşkian büdcə layihəsini parlamentə təqdim edib

    Region
    22:02

    Gənclər və İdman Nazirliyi 2025-ci ilin ən yaxşılarını açıqlayıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    21:40
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilərin yerində su anbarı tikdiyi türk kəndi

    Region
    Bütün Xəbər Lenti