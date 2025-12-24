FTB Epşteynin ABŞ prezidenti haqqında yazdığı məktubun saxta olduğunu bildirib
- 24 dekabr, 2025
- 03:50
ABŞ Federal Təhqiqat Bürosu, maliyyəçi Ceffri Epşteynin adı açıqlanmayan prezidentin gənc qadınlara meylini təsvir edən məktubun saxta olduğunu rəsmi olaraq təsdiqləyib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ Ədliyyə Nazirliyi məlumat yayıb.
Söhbət Epşteynin iş materiallarında aşkar edilmiş sənəddən gedir.
ABŞ Gimnastika komandasının keçmiş həkimi Larri Nassara ünvanlanan anonim məktubda iddia edilib ki, müəyyən bir prezident yoldan keçən hər hansı bir gənc gözəlin qasığından tutmağı sevir.
Ədliyyə Nazirliyi əl yazısı təhlilinin Epşteynin müəllifliyini təsdiqləmədiyini izah edib.
Bundan əlavə, məktub maliyyəçinin Nyu-York şəhərindəki kamerasında huşsuz vəziyyətdə tapılmasından üç gün sonra Şimali Virciniyadan poçtla göndərilib.
