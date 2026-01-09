İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Tokayev: ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığı gücləndirəcəyik

    Region
    • 09 yanvar, 2026
    • 12:23
    Tokayev: ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığı gücləndirəcəyik

    Qazaxıstan ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığı gücləndirməkdə davam edəcək.

    "Report" Akordaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev ABŞ səfiri Culi Stafftin etimadnaməsinin təqdim edilməsi mərasimində bildirib.

    Qazaxstan-ABŞ münasibətlərindən danışan Qazaxıstan Prezidenti Culi Staffta onun keçən ilin noyabrında ABŞ-yə səfərinin əhəmiyyətini və uğurlu olduğunu xatırladıb.

    "Prezident Donald Trampla səmimi və eyni zamanda məzmunlu söhbətimiz oldu. Bu yaxınlarda ikitərəfli əməkdaşlığımıza aid bir çox məsələlərə dair məhsuldar telefon danışığımız olub. Bu ilin sonunda ABŞ-də keçiriləcək G20 sammitinə dəvət üçün minnətdaram. Biz bir çox sahələrdə strateji tərəfdaşlığımızı qorumaq və möhkəmləndirmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik", - Tokayev vurğulayıb.

    Qazaxıstan Kasım-Jomart Tokayev ABŞ
    Токаев подтвердил приверженность стратегическому партнерству с США

