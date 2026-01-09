Токаев подтвердил приверженность стратегическому партнерству с США

Казахстан продолжит работу по поддержанию и укреплению стратегического партнерства с США.

Как сообщает Report со ссылкой на Акорду, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии вручения верительных грамот послами США Джули Стаффт и Болгарии Георги Воденски.

Говоря о казахско-американских отношениях, президент Казахстана напомнил Джули Стаффт о значимости и успешности своего визита в США в ноябре прошлого года.

"У нас состоялась дружественная и в то же время содержательная беседа с президентом Дональдом Трампом. Недавно мы провели продуктивный телефонный разговор по многим вопросам, касающимся нашего двустороннего сотрудничества. Я благодарен за приглашение принять участие в саммите G20, который состоится в конце этого года в Соединенных Штатах. Мы будем делать все возможное для поддержания и укрепления нашего стратегического партнерства во многих областях", - подчеркнул Токаев.

Глава государства также отметил значимость прошлогоднего визита президента Болгарии Румена Радева в Казахстан и выразил готовность расширять сотрудничество с Болгарией и США в политической и экономической сферах.

Токаев поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии и передал наилучшие пожелания главам их государств.