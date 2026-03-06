Fidan və Mirzoyan Yaxın Şərqdəki hadisələri müzakirə ediblər
Region
- 06 mart, 2026
- 17:14
Ermənistan və Türkiyənin xarici işlər nazirləri Ararat Mirzoyan və Hakan Fidan telefon danışığı zamanı Yaxın Şərqdəki hadisələri müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.
Tərəflər Yaxın Şərqdə vəziyyətin davamlı olaraq gərginləşməsi ilə bağlı narahatlıqlarını ifadə ediblər.
Nazirlər regionda sabitlik və təhlükəsizliyin bərqərar edilməsinin vacibliyini vurğulayıblar.
