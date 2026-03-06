İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Region
    • 06 mart, 2026
    • 17:14
    Fidan və Mirzoyan Yaxın Şərqdəki hadisələri müzakirə ediblər

    Ermənistan və Türkiyənin xarici işlər nazirləri Ararat Mirzoyan və Hakan Fidan telefon danışığı zamanı Yaxın Şərqdəki hadisələri müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.

    Tərəflər Yaxın Şərqdə vəziyyətin davamlı olaraq gərginləşməsi ilə bağlı narahatlıqlarını ifadə ediblər.

    Nazirlər regionda sabitlik və təhlükəsizliyin bərqərar edilməsinin vacibliyini vurğulayıblar.

    Ermənistan Türkiyə Yaxın Şərq ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Фидан и Мирзоян обсудили события на Ближнем Востоке

