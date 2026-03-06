Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Фидан и Мирзоян обсудили события на Ближнем Востоке

    В регионе
    • 06 марта, 2026
    • 17:02
    Фидан и Мирзоян обсудили события на Ближнем Востоке

    Главы МИД Армении Арарат Мирзоян и Турции Хакан Фидан в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Стороны обсудили события на Ближнем Востоке, выразив обеспокоенность по поводу продолжающейся эскалации ситуации.

    Министры подчеркнули важность установления стабильности и безопасности в регионе.

    Арарат Мирзоян Хакан Фидан Операция США и Израиля против Ирана эскалация на Ближнем Востоке
    Fidan və Mirzoyan Yaxın Şərqdəki hadisələri müzakirə ediblər
    Ты - Король

    Последние новости

    17:31

    BP до конца года начнет добычу глубокозалегающих запасов газа на АЧГ

    Энергетика
    17:26

    Баку и Лондон укрепляют стратегическое партнерство

    Внешняя политика
    17:26

    Армия обороны Израиля начала 15-ю волну ударов по Тегерану и Исфахану

    Другие страны
    17:23
    Фото

    В Азербайджан из Ирана эвакуированы еще 28 человек - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:17

    Джованни Кристофоли: В Азербайджане сложилась очень благоприятная среда для инвесторов

    Бизнес
    17:13

    За два дня между Нахчываном и Ыгдыром выполнено 11 автобусных рейса

    Инфраструктура
    17:10

    Воздушное пространство Израиля будет постепенно открываться с 8 марта

    Другие страны
    17:04

    Дроновая атака на Азербайджан как свидетельство биполярного расстройства Тегерана - АНАЛИТИКА

    В регионе
    17:02

    Фидан и Мирзоян обсудили события на Ближнем Востоке

    В регионе
    Лента новостей