Фидан и Мирзоян обсудили события на Ближнем Востоке
В регионе
- 06 марта, 2026
- 17:02
Главы МИД Армении Арарат Мирзоян и Турции Хакан Фидан в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Стороны обсудили события на Ближнем Востоке, выразив обеспокоенность по поводу продолжающейся эскалации ситуации.
Министры подчеркнули важность установления стабильности и безопасности в регионе.
