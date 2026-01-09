İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    "Turk Hava Yolları" İstanbuldan Tehrana və əks istiqamətdə reysləri ləğv edib

    Region
    • 09 yanvar, 2026
    • 12:06
    Turk Hava Yolları İstanbuldan Tehrana və əks istiqamətdə reysləri ləğv edib

    Türkiyənin "Turkish Airlines" aviaşirkəti 9-10 yanvar tarixlərində İranın paytaxtı Tehrana və əks istiqamətdə uçuşları ləğv edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Arabiya" İstanbul hava limanının tətbiqinə istinadən bildirib.

    Bundan başqa, İran aviaşirkətlərinin həyata keçirdiyi daha beş reys də ləğv edilib.

    "Turkish Airlines" Tehran
    Turkish Airlines отменила рейсы из Стамбула в Тегеран и в обратном направлении

