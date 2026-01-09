"Turk Hava Yolları" İstanbuldan Tehrana və əks istiqamətdə reysləri ləğv edib
- 09 yanvar, 2026
- 12:06
Türkiyənin "Turkish Airlines" aviaşirkəti 9-10 yanvar tarixlərində İranın paytaxtı Tehrana və əks istiqamətdə uçuşları ləğv edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Arabiya" İstanbul hava limanının tətbiqinə istinadən bildirib.
Bundan başqa, İran aviaşirkətlərinin həyata keçirdiyi daha beş reys də ləğv edilib.
