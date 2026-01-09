Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В регионе
    • 09 января, 2026
    • 12:00
    Turkish Airlines отменила рейсы из Стамбула в Тегеран и в обратном направлении

    Авиакомпания Turkish Airlines отменила рейсы на 9-10 января в столицу Ирана Тегеран и в обратном направлении.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на приложение аэропорта Стамбула.

    Согласно приложению аэропорта, пять других рейсов, выполняемых иранскими авиакомпаниями, также были отменены.

    Turkish Airlines Стамбул-Тегеран Иран отмена рейсов
    "Turk Hava Yolları" İstanbuldan Tehrana və əks istiqamətdə reysləri ləğv edib

