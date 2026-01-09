Turkish Airlines отменила рейсы из Стамбула в Тегеран и в обратном направлении

Авиакомпания Turkish Airlines отменила рейсы на 9-10 января в столицу Ирана Тегеран и в обратном направлении.

Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на приложение аэропорта Стамбула.

Согласно приложению аэропорта, пять других рейсов, выполняемых иранскими авиакомпаниями, также были отменены.