Turkish Airlines отменила рейсы из Стамбула в Тегеран и в обратном направлении
В регионе
- 09 января, 2026
- 12:00
Авиакомпания Turkish Airlines отменила рейсы на 9-10 января в столицу Ирана Тегеран и в обратном направлении.
Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на приложение аэропорта Стамбула.
Согласно приложению аэропорта, пять других рейсов, выполняемых иранскими авиакомпаниями, также были отменены.
