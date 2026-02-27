В Азербайджане создан Совет по цифровому развитию.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал указ о реализации ряда мероприятий, в целях определения приоритетных направлений в области цифровизации, электронного правительства, искусственного интеллекта и инноваций, усиления национального технологического потенциала, укрепления цифрового суверенитета, ускорения перехода к инновационно ориентированной экономической модели, а также единой и скоординированной реализации государственной политики в этой области.

Согласно указу, председателем Совета назначена первый вице-президент Азербайджана.

Членами Совета назначены помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития, помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности, помощник президента Азербайджана по социально-экономическим вопросам, министр цифрового развития и транспорта, министр науки и образования, министр юстиции, министр финансов, министр экономики, председатель ЦБА, исполнительный директор Госнефтефонда Азербайджана.

С целью организации деятельности Совета создан Секретариат, функции которого возложены на Министерство цифрового развития и транспорта.

Совет может привлекать местных и иностранных экспертов, специалистов, международные организации, научные учреждения и организации, а также создавать рабочие группы по отдельным направлениям, состоящие из представителей соответствующих государственных органов и других заинтересованных сторон.

Совету поручено обеспечить контроль за исполнением мер, предусмотренных в государственных программах, и координацию политики между государственными органами, осуществлять контроль за обеспечением соответствия реализуемых государственными органами проектов существующим стратегическим целям в этой области, принять меры по совершенствованию нормативно-правовых актов.

Совет раз в год будет информировать президента Азербайджана о своей деятельности.