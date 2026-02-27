Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    В Азербайджане создан Совет по цифровому развитию

    Внутренняя политика
    • 27 февраля, 2026
    • 13:48
    В Азербайджане создан Совет по цифровому развитию

    В Азербайджане создан Совет по цифровому развитию.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал указ о реализации ряда мероприятий, в целях определения приоритетных направлений в области цифровизации, электронного правительства, искусственного интеллекта и инноваций, усиления национального технологического потенциала, укрепления цифрового суверенитета, ускорения перехода к инновационно ориентированной экономической модели, а также единой и скоординированной реализации государственной политики в этой области.

    Согласно указу, председателем Совета назначена первый вице-президент Азербайджана.

    Членами Совета назначены помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития, помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности, помощник президента Азербайджана по социально-экономическим вопросам, министр цифрового развития и транспорта, министр науки и образования, министр юстиции, министр финансов, министр экономики, председатель ЦБА, исполнительный директор Госнефтефонда Азербайджана.

    С целью организации деятельности Совета создан Секретариат, функции которого возложены на Министерство цифрового развития и транспорта.

    Совет может привлекать местных и иностранных экспертов, специалистов, международные организации, научные учреждения и организации, а также создавать рабочие группы по отдельным направлениям, состоящие из представителей соответствующих государственных органов и других заинтересованных сторон.

    Совету поручено обеспечить контроль за исполнением мер, предусмотренных в государственных программах, и координацию политики между государственными органами, осуществлять контроль за обеспечением соответствия реализуемых государственными органами проектов существующим стратегическим целям в этой области, принять меры по совершенствованию нормативно-правовых актов.

    Совет раз в год будет информировать президента Азербайджана о своей деятельности.

    Ильхам Алиев Совет по цифровому развитию Меры в области цифровизации искусственный интеллект Секретариат Совета по цифровому развитию
    Azərbaycanda Rəqəmsal İnkişaf Şurası yaradılıb

    Последние новости

    14:17

    В Азербайджане все госуслуги будут оказываться через Mygov и Mygov Biznes

    ИКТ
    14:13

    В Азербайджане утвержден трехлетний План действий по ускорению цифрового развития

    ИКТ
    14:08

    Токаев наградил президента Сербии орденом "Алтын Қыран" - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    14:08

    США разрешили выезд сотрудникам своей дипмиссии и их семьям из Израиля

    Другие страны
    13:55

    Сабир Рустамханлы призвал к решению вековых проблем тюркологии

    Наука и образование
    13:54

    В Азербайджане формируются требования по безопасности ИИ

    ИКТ
    13:52

    В Польше автомобиль столкнулся с поездом, водитель задержан

    Другие страны
    13:51

    Кюршад Зорлу: Турция будет представлена на WUF13 на самом высоком уровне

    Внешняя политика
    13:48

    В Азербайджане создан Совет по цифровому развитию

    Внутренняя политика
    Лента новостей