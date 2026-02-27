İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Azərbaycanda Rəqəmsal İnkişaf Şurası yaradılıb

    Daxili siyasət
    • 27 fevral, 2026
    • 13:41
    Azərbaycanda Rəqəmsal İnkişaf Şurası yaradılıb
    İlham Əliyev

    Azərbaycanda Rəqəmsal İnkişaf Şurası yaradılıb.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda rəqəmsallaşma, elektron hökumət, süni intellekt və innovasiya sahələrində fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında Fərman imzalayıb.

    Fərmanla Şuranın sədri Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti təsdiq edilib.

    Şuranın üzvləri isə aşağıdakılardır:

    Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri

    Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – İqtisadi siyasət və sənaye məsələləri şöbəsinin müdiri

    Azərbaycan Prezidentinin sosial-iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi

    rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri

    elm və təhsil naziri

    ədliyyə naziri

    maliyyə naziri

    iqtisadiyyat naziri

    Mərkəzi Bankın sədri

    Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru.

    Şuranın fəaliyyətinin təşkili məqsədilə Şuranın Katibliyi yaradılıb, və Katiblik funksiyasının həyata keçirilməsi Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə həvalə edilib.

    Həmçinin müəyyən edilib ki, Şura bu Fərmanın 5-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş vəzifələrin icrası məqsədilə yerli və xarici ekspertləri, mütəxəssisləri, beynəlxalq təşkilatları, elmi müəssisə və təşkilatları cəlb edə, habelə aidiyyəti dövlət orqanlarının (qurumlarının) və digər maraqlı tərəflərin nümayəndələrindən ibarət ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə işçi qruplar yarada bilər.

    Bundan başqa, Şura rəqəmsal inkişaf sahəsi üzrə dövlət proqramlarında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasına nəzarəti və dövlət orqanları (qurumları) arasında siyasətin əlaqələndirilməsini təmin etməli, dövlət orqanları (qurumları) tərəfindən icra olunan layihələrin bu sahədə mövcud strateji məqsədlərə uyğunluğunun təmin edilməsinə nəzarəti həyata keçirməli, eləcə də dövlət orqanlarının (qurumlarının) təklifləri və beynəlxalq təşkilatların tövsiyələri nəzərə alınmaqla, normativ hüquqi aktların təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər görməlidir.

    Şura fəaliyyəti barədə ildə bir dəfə Azərbaycan Prezidentinə məlumat verəcək.

    Rəqəmsal İnkişaf Şurası yaradılıb Prezident Fərmanı Mehriban Əliyeva
    В Азербайджане создан Совет по цифровому развитию

    Son xəbərlər

    14:09

    Azərbaycanda "Fondlar Fondu"nun yaradılması planlaşdırılır

    İKT
    14:09

    Qazaxıstanın Baş Prokurorluğu sabiq məmurların Epşteynlə əlaqələrinin yoxlanılmasına başlayıb

    Region
    14:08
    Foto

    BDU və "Azera Holdinq" əməkdaşlığa başlayır

    Biznes
    14:08

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Rəqəmsal Valyuta Platforması tətbiq edəcək

    Maliyyə
    14:00
    Foto

    Ramin Məmmədov Bakıda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    14:00

    Dini icma sədrinə sui-qəsd hazırlığı ilə bağlı məhkəmədə: Deyilən yerə gedib motosiklet və silah şəkili atdım

    Hadisə
    13:59

    Azərbaycanda bütün dövlət xidmətləri "Mygov" və "Mygov Biznes" ilə göstəriləcək

    İKT
    13:58

    "Böyük Dəbilqə": Balabəy Ağayev və Əhməd Yusifov finalda üz-üzə gələcək

    Fərdi
    13:58

    Azərbaycanda rəqəmsal inkişafın sürətləndirilməsinə dair üçillik Fəaliyyət Planı təsdiqlənib

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti