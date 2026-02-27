Efiopiyanın Baş naziri İlham Əliyevə Azərbaycan dilində təşəkkür edib
Xarici siyasət
- 27 fevral, 2026
- 18:49
Efiopiyanın Baş naziri Abiy Əhməd Əli Azərbaycan dilində müraciət yayımlayaraq, səmimi qəbula görə Azərbaycan Prezidentinə təşəkkürünü bildirib.
"Report" xəbər verir ki, Efiopiya lideri bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində paylaşım edib.
Paylaşımda Efiopiya hökumətinin rəhbəri rəsmi səfər çərçivəsində baş tutmuş əsas danışıqların videokadrlarını yerləşdirib və Azərbaycan dilində bu sözləri yazıb: "Səmimi və səxavətli qonaqpərvərliyinizə görə təşəkkür edirəm".
Paylaşımda həmçinin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də qeyd olunub.
Səmimi və səxavətli qonaqpərvərliyinizə görə təşəkkür edirəm @azpresident pic.twitter.com/O3OOpeRCwt— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) February 27, 2026
