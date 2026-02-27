Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Внешняя политика
    • 27 февраля, 2026
    • 18:42
    Премьер Эфиопии поблагодарил президента Азербайджана на азербайджанском языке

    Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али выразил благодарность президенту Азербайджана за теплый прием, опубликовав обращение на азербайджанском языке.

    Как сообщает Report, эфиопский лидер разместил публикацию на своей странице в социальной сети X.

    В посте глава правительства Эфиопии поделился видеокадрами ключевых переговоров, состоявшихся в рамках официального визита, и сопроводил публикацию подписью на азербайджанском языке: "Благодарим вас за теплое и щедрое гостеприимство". В сообщении также был отмечен президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Напомним, глава правительства Эфиопии прибыл в Азербайджан с официальным визитом накануне. В ходе визита его сопровождала супруга Зинаш Таячеу и расширенная правительственная делегация.

