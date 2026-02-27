İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    Füzuli şəhərinin mərkəzində 825 ailə məskunlaşıb

    Qarabağ
    • 27 fevral, 2026
    • 18:37
    Füzuli şəhərinin mərkəzində 825 ailə məskunlaşıb

    Füzuli şəhərinin mərkəzində - Zəfər yolunun kənarında salınan çoxmənzilli binalarda 3 min 169 nəfərdsən ibarət 825 ailə məskunlaşıb.

    "Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin icraçı direktoru Leysn Məmmədov deyib.

    Onun sözlərinə görə, Füzuli şəhərində 38 çoxmərtəbəli bina, eləcə də 846 mənzildən ibarət 4, 5 , 6 və 7 mərtəbədən ibarət binalar inşa edilib:

    "Kəndlərdə də quruculuq işləri davam etdirilir. Pirəhmədli və Dövlətyarlı kəndlərində tikinti işlərinə başlanılıb. Tikintinin ilk mərhələsində Dövlətyarlı kəndində 450 fərdi ev, Pirəhmədli kəndində isə 255 fərdi evin inşası planlaşdırılır. Eləcə də bu kəndlərdə məktəb, uşaq bağçası, kənd meydanı, bazar və digər infrastruktur obyektləri də inşa olunacaq".

    Füzuli şəhəri məskunlaşma bərpa-quruculuq

