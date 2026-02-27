Malik Həsənov və Bilalhəbaşi Nəzərov "Strandja" turnirində bürünc medal təmin ediblər
- 27 fevral, 2026
- 18:43
Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada boks üzrə "Strandja" beynəlxalq turnirində 1/4 final döyüşlərinə start verilib.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan millisinin 2 idmançısı bu mərhələni də qələbə ilə başa vuraraq yarımfinala yüksəlib.
50 kq-da Bilalhəbaşi Nəzərov Rudolf Qarboyanla (Ermənistan) qarşılaşıb. Boksçu böyüklər arasında ilk beynəlxalq yarışında erməni Avropa çempionunu 4:1 (28:29, 29:28, 29:28, 29:28, 30:27) hesabı ilə məğlub edərək mübarizədən kənarlaşdırıb.
Nəzərov yarımfinalda Siyovuş Muxammadiyevlə (Ukrayna) döyüşəcək.
Malik Həsənov (65 kq) da növbəti qələbəsini qazanıb. O, Yertuqan Zeynulinova (Qazaxıstan) 5:0 (29:27, 28*:28, 28*:28, 28*:28, 29:27) hesabı ilə qalib gəlib. Həsənov finala vəsiqə uğrunda Yuri Falkao (Braziliya) ilə üz-üzə gələcək.
Hər iki boksçu yarımfinala vəsiqə qazanmaqla özləri üçün azı bürünc medalı da təmin ediblər.
Qeyd edək ki, "Strandja"da yarımfinal görüşləri fevralın 28-də keçiriləcək.