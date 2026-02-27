Токаев и Вучич проводят переговоры в Астане

Президенты Казахстана и Сербии Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич начали переговоры в Астане.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, лидеры двух государств проводят встречу в узком составе.

Отметим, что Вучич накануне прибыл в Казахстан с двухдневным официальным визитом. В ходе визита запланированы переговоры по вопросам дальнейшего укрепления политического диалога, расширения торгово-экономических связей и культурно-гуманитарного взаимодействия.