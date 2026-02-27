Токаев и Вучич проводят переговоры в Астане

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    • 27 февраля, 2026
    • 10:46
    Президенты Казахстана и Сербии Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич начали переговоры в Астане.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, лидеры двух государств проводят встречу в узком составе.

    Отметим, что Вучич накануне прибыл в Казахстан с двухдневным официальным визитом. В ходе визита запланированы переговоры по вопросам дальнейшего укрепления политического диалога, расширения торгово-экономических связей и культурно-гуманитарного взаимодействия.

