Киберполиция задержала подозреваемого в кибершантаже студентов-юристов

Киберполиция Азербайджана задержала мужчину, подозреваемого в кибершантаже студентов юридических факультетов БГУ и других вузов.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД, согласно поступившей в полицию ранее жалобе, неизвестный редактировал фотографии студентов, добавлял к ним уничижительные надписи и размещал в социальных сетях, требуя деньги за их удаление.

В результате оперативно-технических мероприятий был задержан 28-летний Фахри Джабраилов.

Следствием установлено, что искал фотографии в социальной сети TikTok по метке "студенты-юристы", получал фото- и видеоматериалы различных студентов, после чего с использованием программ искусственного интеллекта монтировал изображения. Затем материалы публиковались повторно через фальшивые аккаунты.

За удаление фото- и видеоматериалов подозреваемый требовал от студентов различные суммы денежных средств.

По факту возбуждено уголовное дело. Фахри Джабраилову предъявлено обвинение по соответствующей статье Уголовного кодекса, он привлечен к следствию в качестве обвиняемого. Расследование продолжается.