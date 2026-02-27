Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Согласовано ускорение ввода в эксплуатацию крупнейшей в регионе СЭС "Билясувар"

    Энергетика
    • 27 февраля, 2026
    • 18:48
    Согласовано ускорение ввода в эксплуатацию крупнейшей в регионе СЭС Билясувар

    Азербайджан договорился с компанией из ОАЭ Masdar ускорить работы по вводу в эксплуатацию крупнейшей в регионе солнечной электростанции "Билясувар" мощностью 445 МВт, чтобы завершить проект до конца года.

    Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

    Вопрос обсуждался на встрече министра энергетики Парвиза Шахбазова с главой компании Masdar Мохаммедом Джамилем аль-Рамахи. Стороны рассмотрели ход реализации проектов в сфере солнечной и ветровой энергетики.

    В настоящее время в Билясуваре и Нефтчале реализуются солнечные проекты общей мощностью 760 МВт, а в Абшероне и Гарадаге - ветровые проекты мощностью свыше 200 МВт. Также обсуждены перспективы экспорта "зеленой" электроэнергии в Европу и развитие новых энергетических мощностей с учетом растущего спроса.

