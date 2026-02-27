İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    "Biləsuvar" GES-in istismara verilməsi planı üzrə işlərin sürətləndirilməsi razılaşdırılıb

    Energetika
    • 27 fevral, 2026
    • 17:39
    Biləsuvar GES-in istismara verilməsi planı üzrə işlərin sürətləndirilməsi razılaşdırılıb

    Bu ilin sonunadək regionda ən böyük günəş enerjisi layihəsi olan 445 MVt gücündə "Biləsuvar" Günəş Elektrik Stansiyasının istismara verilməsi planı çərçivəsində işlərin sürətləndirilməsi razılaşdırılıb.

    "Report" Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə müzakirələr nazir Pərviz Şahbazovun Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin "Masdar" şirkətinin baş icraçı direktoru Məhəmməd Cəmil əl-Ramahi ilə görüşündə aparılıb.

    Görüşdə "Masdar" şirkəti ilə günəş və külək enerjisi sahəsində uğurlu tərəfdaşlıqdan məmnunluq ifadə edilib. Hazırda Biləsuvar və Neftçalada ümumi gücü 760 MVt olan günəş enerjisi, həmçinin Abşeron və Qaradağ rayonları ərazisində 200 MVt-dan çox gücdə külək enerjisi layihələrinin icra vəziyyəti nəzərdən keçirilib. Layihələrin həyata keçirilməsi istiqamətində hökumət və şirkət arasında sıx əməkdaşlıq yüksək qiymətləndirilib.

    Söhbət zamanı Azərbaycanın regional enerji bağlantıları təşəbbüsləri də müzakirə edilib. Xüsusilə Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin uğurlu icrasının Avropanın enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfə verdiyi qeyd olunub. Elektrik enerjisinin, o cümlədən "yaşıl enerji"nin Avropaya ixracı üzrə yeni interkonnektor layihələrinin perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Bildirilib ki, qlobal enerji mənzərəsində elektrik enerjisinə tələbatın artımı yeni istehsal və ötürmə güclərinin yaradılmasını zəruri edir. Bu kontekstdə Azərbaycanın həm regional ixrac marşrutlarının, həm də daxili tələbatın, o cümlədən süni intellekt və data mərkəzləri kimi yeni istiqamətlərin enerji təminatı üçün layihələr həyata keçirməsi strateji prioritet kimi qiymətləndirilib.

    Görüşdə "Masdar" şirkətinin Azərbaycanda həyata keçirdiyi və planlaşdırdığı layihələrin regional əhəmiyyəti vurğulanıb, tərəfdaşlığın gələcəkdə daha da genişləndirilməsi niyyəti ifadə edilib.

    Biləsuvar GES-in istismara verilməsi planı üzrə işlərin sürətləndirilməsi razılaşdırılıb
    Biləsuvar GES-in istismara verilməsi planı üzrə işlərin sürətləndirilməsi razılaşdırılıb

    “Masdar” Məhəmməd Cəmil əl-Ramahi Günəş Elektrik Stansiyası
    Foto
    Согласовано ускорение ввода в эксплуатацию крупнейшей в регионе СЭС "Билясувар"

    Son xəbərlər

    18:49

    Efiopiyanın Baş naziri İlham Əliyevə Azərbaycan dilində təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    18:43

    Malik Həsənov və Bilalhəbaşi Nəzərov "Strandja" turnirində bürünc medal təmin ediblər

    Fərdi
    18:38

    Emi Karlon: ABŞ Azərbaycanla münasibətləri yeni səviyyəyə çatdırmağı hədəfləyir

    Xarici siyasət
    18:37

    Füzuli şəhərinin mərkəzində 825 ailə məskunlaşıb

    Qarabağ
    18:26

    Bakı və Sumqayıtda ağacların qanunsuz kəsilməsi faktları aşkar olunub

    Ekologiya
    18:20

    Aİ "Drujba" boru kəmərinə ekspert missiyasının göndərilməsi üçün Ukrayna ilə danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    18:08
    Foto

    Avarçəkmə və kanoe üzrə Azərbaycan birinciliyi keçirilib

    Fərdi
    18:04
    Foto

    İlham Əliyevin Efiopiyanın Baş naziri ilə geniş tərkibdə görüşü olub və iki ölkə arasında bir sıra sənədlər imzalanıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    18:02

    Pakistan XİN: Əfqanıstana qarşı addımlar özünümüdafiə çərçivəsində atılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti