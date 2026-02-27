Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Эми Карлон: США стремятся вывести отношения с Азербайджаном на новый уровень

    Внешняя политика
    • 27 февраля, 2026
    • 18:31
    Соединенные Штаты стремятся вывести двусторонние отношения с Азербайджаном на качественно новый уровень, усиливая политическое и экономическое взаимодействие.

    Как сообщает Report, об этом заявила журналистам временный поверенный в делах посольства США в Баку Эми Карлон.

    По ее словам, после исторического Вашингтонского саммита, организованного 8 августа прошлого года по инициативе президента США Дональда Трампа, команда посольства в Баку активно работает над укреплением американо-азербайджанского партнерства.

    "В этом месяце мы отметили важную веху - первый почти за 20 лет визит вице-президента США в Азербайджан. Была подписана Хартия о стратегическом партнерстве, ориентированная на развитие региональной взаимосвязанности, двусторонней торговли и инвестиций, а также сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Одновременно с визитом вице-президента Джей Ди Вэнса в страну прибыла широкая делегация Торговой палаты США. Изначально планировалось участие 10 компаний, однако в итоге приехали 30 компаний и 60 делегатов. Это стало большим успехом", - отметила Карлон.

