Эми Карлон: США стремятся вывести отношения с Азербайджаном на новый уровень

Соединенные Штаты стремятся вывести двусторонние отношения с Азербайджаном на качественно новый уровень, усиливая политическое и экономическое взаимодействие.

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам временный поверенный в делах посольства США в Баку Эми Карлон.

По ее словам, после исторического Вашингтонского саммита, организованного 8 августа прошлого года по инициативе президента США Дональда Трампа, команда посольства в Баку активно работает над укреплением американо-азербайджанского партнерства.

"В этом месяце мы отметили важную веху - первый почти за 20 лет визит вице-президента США в Азербайджан. Была подписана Хартия о стратегическом партнерстве, ориентированная на развитие региональной взаимосвязанности, двусторонней торговли и инвестиций, а также сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Одновременно с визитом вице-президента Джей Ди Вэнса в страну прибыла широкая делегация Торговой палаты США. Изначально планировалось участие 10 компаний, однако в итоге приехали 30 компаний и 60 делегатов. Это стало большим успехом", - отметила Карлон.