В Баку состоялось обсуждение азербайджано-эфиопских инициатив по развитию ИИ

Представители Азербайджана и Эфиопии провели переговоры, касающиеся углубления международного взаимодействия в секторе искусственного интеллекта и реализации совместных проектов.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев поделился в социальной сети "X".

Обсуждения состоялись в ходе встречи Р.Набиева с главой правительства Эфиопии Абием Ахмедом Али.

"Совместно с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али мы посетили AI Academy. Гостям были представлены подробные сведения об учебных планах академии, специализированных курсах, а также о модулях для практических занятий", - подчеркнул министр.