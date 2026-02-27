В Баку состоялось обсуждение азербайджано-эфиопских инициатив по развитию ИИ

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    ИКТ
    • 27 февраля, 2026
    • 18:02
    Представители Азербайджана и Эфиопии провели переговоры, касающиеся углубления международного взаимодействия в секторе искусственного интеллекта и реализации совместных проектов.

    Как сообщает Report, соответствующей публикацией министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев поделился в социальной сети "X".

    Обсуждения состоялись в ходе встречи Р.Набиева с главой правительства Эфиопии Абием Ахмедом Али.

    "Совместно с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али мы посетили AI Academy. Гостям были представлены подробные сведения об учебных планах академии, специализированных курсах, а также о модулях для практических занятий", - подчеркнул министр.

