Азербайджан и Туркменистан провели межмидовские политконсультации

МИД Азербайджана и Туркменистана провели в Баку очередной раунд политических консультаций.

Об этом Report сообщает со ссылкой на МИД Азербайджана.

Консультации состоялись в рамках визита в Азербайджан делегации МИД Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Ахметом Гурбановым.

Согласно информации, азербайджанскую делегацию на консультациях возглавил замглавы ведомства Самир Шарифов, туркменскую - Ахмет Гурбанов.