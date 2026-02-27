Азербайджан и Туркменистан провели межмидовские политконсультации
Внешняя политика
27 февраля, 2026
- 19:03
МИД Азербайджана и Туркменистана провели в Баку очередной раунд политических консультаций.
Об этом Report сообщает со ссылкой на МИД Азербайджана.
Консультации состоялись в рамках визита в Азербайджан делегации МИД Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Ахметом Гурбановым.
Согласно информации, азербайджанскую делегацию на консультациях возглавил замглавы ведомства Самир Шарифов, туркменскую - Ахмет Гурбанов.
