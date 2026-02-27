Баку и Ашхабад обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Ахметом Гурбановым.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны с удовлетворением отметили динамичное развитие политического диалога и подчеркнули значение контактов на высшем и высоком уровнях.

В этом контексте были с теплотой упомянуты состоявшиеся в прошлом году визиты президента Азербайджана Ильхама Алиева в Туркменистан и визит председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в Азербайджан, а также достигнутые по их итогам договоренности.

С учетом характера стратегического партнерства стороны рассмотрели перспективы расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере, энергетике, транспорте и логистике, включая взаимодействие на Каспии, а также в гуманитарной и культурной областях.

Отмечена важная роль Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической и гуманитарной сферах в развитии двусторонних связей. Подчеркнута значимость проведения в прошлом году Дней культуры Туркменистана в Азербайджане, а в текущем году - Дней культуры Азербайджана в Туркменистане. Особое внимание уделено продвижению общих ценностей, таких как ковроткачество и коневодство.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, подчеркнув важность дальнейшего развития сотрудничества на многосторонних площадках.