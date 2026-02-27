Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Наргиз Ширалиева: Новое кредитное рейтинговое агентство будет работать под надзором ЦБА

    Финансы
    • 27 февраля, 2026
    • 13:47
    Наргиз Ширалиева: Новое кредитное рейтинговое агентство будет работать под надзором ЦБА

    Кредитное рейтинговое агентство, которое планируется создать в Азербайджане, будет находиться под надзором Центробанка страны.

    Об этом в интервью Report сказала начальник отдела развития финансового сектора ЦБА Наргиз Ширалиева.

    По ее словам, законопроект "О кредитных рейтинговых агентствах" планируется представить в Азербайджане в этом году.

    "Окончательный вариант проекта планируется представить в 2026 году с учетом мнений соответствующих ведомств", - заявила представитель ЦБА.

    Полный текст интервью доступен по ссылке.

