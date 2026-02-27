Наргиз Ширалиева: Новое кредитное рейтинговое агентство будет работать под надзором ЦБА
Финансы
- 27 февраля, 2026
- 13:47
Кредитное рейтинговое агентство, которое планируется создать в Азербайджане, будет находиться под надзором Центробанка страны.
Об этом в интервью Report сказала начальник отдела развития финансового сектора ЦБА Наргиз Ширалиева.
По ее словам, законопроект "О кредитных рейтинговых агентствах" планируется представить в Азербайджане в этом году.
"Окончательный вариант проекта планируется представить в 2026 году с учетом мнений соответствующих ведомств", - заявила представитель ЦБА.
Полный текст интервью доступен по ссылке.
