Наргиз Ширалиева: Новое кредитное рейтинговое агентство будет работать под надзором ЦБА

Кредитное рейтинговое агентство, которое планируется создать в Азербайджане, будет находиться под надзором Центробанка страны.

Об этом в интервью Report сказала начальник отдела развития финансового сектора ЦБА Наргиз Ширалиева.

По ее словам, законопроект "О кредитных рейтинговых агентствах" планируется представить в Азербайджане в этом году.

"Окончательный вариант проекта планируется представить в 2026 году с учетом мнений соответствующих ведомств", - заявила представитель ЦБА.

