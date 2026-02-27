İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    Kredit Reytinqi Agentliyi AMB-nin nəzarət subyekti olacaq

    Maliyyə
    • 27 fevral, 2026
    • 12:56
    Kredit Reytinqi Agentliyi AMB-nin nəzarət subyekti olacaq

    Azərbaycanda yaradılması planlaşdırılan Kredit Reytinqi Agentliyinin Mərkəzi Bankın (AMB) nəzarət subyekti olması nəzərdə tutulur.

    Bunu "Report"a müsahibəsində AMB-nin Maliyyə sektorunun inkişafı şöbəsinin rəisi Nərgiz Şirəliyeva bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda "Kredit reytinq agentlikləri haqqında" qanun layihəsinin bu il təqdim olunması nəzərdə tutulur: "Aidiyyəti qurumların rəyləri nəzərə alınmaqla layihənin yekun variantının 2026-cı ildə təqdim edilməsi planlaşdırılır".

    Müsahibənin tam mətni ilə buradan tanış ola bilərsiniz.

    Azərbaycan Mərkəzi Bank Kredit reytinq agentlikləri haqqında Nərgiz Şirəliyeva qanun
    Наргиз Ширалиева: Новое кредитное рейтинговое агентство будет работать под надзором ЦБА

