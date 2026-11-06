İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    İlqar Bayramlı: Peşə təhsili mərkəzlərində karyera məsləhəti mərkəzlərinin sayı artırılacaq

    Elm və təhsil
    • 06 noyabr, 2026
    • 14:01
    İlqar Bayramlı: Peşə təhsili mərkəzlərində karyera məsləhəti mərkəzlərinin sayı artırılacaq

    Yaxın illərdə peşə təhsili mərkəzlərində mövcud olan 8 karyera məsləhəti mərkəzinin sayının artırılması nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru İlqar Bayramlı "PeşəFest 2026" layihəsinin yekun tədbirində media nümayəndələrinə açıqlamasında məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, "PeşəFest 2026" festivalı gənclərə və tələbələrə öz maraq dairələrini və qabiliyyətlərini daha dəqiq dərk etməyə, həmçinin fərqli peşə sahələri ilə birbaşa tanışlıq imkanı qazanmağa və karyeralarını məqsədyönlü formada qurmağa əhəmiyyətli dəstək göstərir:

    "Bu, olduqca səmərəli bir platformadır. Dövlət peşə təhsili müəssisələri də bu cür tədbirlərdə fəal iştirak edir. Ölkə miqyasında təşkil olunan bu festivallarda ötən il 12, cari il isə 14 peşə təhsil müəssisəsi təmsil olunub. Bundan əlavə, peşə təhsili müəssisələrində peşəyönümlü fəaliyyətlər çərçivəsində müxtəlif infoturlar, açıq qapı günləri keçirilir. Həmçinin bu il peşə təhsilinə müraciət edən gənclərimizin karyera istiqamətində yönləndirilməsi məqsədilə bütün peşə təhsil müəssisələrində karyera məsləhəti mütəxəssisi çalışır. Qarşıdakı illərdə isə hazırda peşə təhsili mərkəzlərində fəaliyyət göstərən 8 peşə təhsili ilə bağlı karyera məsləhəti mərkəzinin sayını artırmağı düşünürük".

    İlqar Bayramlı Peşə təhsili PeşəFest Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    07:35
    Paraqvayın sabiq prezidenti Santyaqo Penya ev dustağı edilib
    Digər ölkələr
    07:08
    Mask "Starlink"in ötürmə qabiliyyətinin 100 dəfə artacağını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    06:34
    Yaponiya kibertəhlükəsizliyi gücləndirmək üçün 63 milyon dollar ayıracaq
    Digər ölkələr
    05:58
    ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna danışıqlarının davam etdirildiyini bildirib
    Digər ölkələr
    05:13
    Azərbaycan, ABŞ və Ermənistan TRIPP layihəsi üzrə üçtərəfli işçi qrup yaradıb
    Xarici siyasət
    04:49
    "Tasnim": İran Ordusu Qeşm adası üzərində Amerikanın PUA-sını vurub
    Region
    04:35
    NYT: Ağ Evin yeni Aparat rəhbəri Trampı İranla müharibəyə son qoymağa çağırıb
    Digər ölkələr
    04:11
    Ağ Evin yaxınlığında Trampı öldürməklə hədələyən kişi saxlanılıb
    Digər ölkələr
    03:47
    Pedro Alyana Paraqvayın Prezidenti olub
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti