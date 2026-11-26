"Liverpul" Carell Kuansanı "Bayer 04"dən geri qaytara bilər
Futbol
- 26 noyabr, 2026
- 16:43
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"Liverpul" müdafiəçi Carell Kuansanı heyətinə qaytarmaq imkanını nəzərdən keçirir.
"Report" "TEAMtalk"a istinadən xəbər verir ki, klub 2025-ci ilin yayında 42 milyon avro qarşılığında "Bayer 04"ə keçən 23 yaşlı ingiltərəli futbolçunun idman hüquqlarını yenidən əldə etmək şərtini qoruyub saxlayır.
Bunun üçün ödəniləcək məbləğ təxminən 60 milyon avro təşkil edir və "Liverpul" bu variantdan 2027-ci ildə yararlana bilər.
2026/2027 mövsümündə 15 matçda meydana çıxan müdafiəçi 1 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun "Bayer 04"lə müqaviləsinin müddəti 2030-cu il iyunun 30-dək qüvvədədir.
Qeyd edək ki, "Transfermarkt" oyunçunun dəyərini 50 milyon avro qiymətləndirir.
Son xəbərlər
17:43
Azərbaycan ət idxalına çəkdiyi xərci 16 %-ə yaxın artırıbBiznes
17:39
Foto
Türk Dövlətləri Həmkarlar İttifaqları Təşkilatının iclası keçirilibSosial müdafiə
17:39
"Sabah" klubu rusiyalı azarkeşin ölümü ilə bağlı başsağlığı veribFutbol
17:36
AMB-nin iştirakı ilə hazırlanmış Sosial Taksonomiya Alətlər Toplusu müzakirə edilibMaliyyə
17:31
Foto
AZAL 2025-ci ilin dayanıqlılıq hesabatını təqdim edibİnfrastruktur
17:30
"Sumqayıt"ın məşqçi və futbolçu heyəti üçün seminar keçirilibFutbol
17:22
Ermənistan ordusunun Baş Qərargah rəisinin müavini vəzifəsindən azad edilibRegion
17:19
Azərbaycan buğda idxalına çəkdiyi xərci 17 %-ə yaxın artırıbBiznes
17:15
Foto
Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan kubokunun qalibləri məlum olubFərdi