"Temu" Avropa İttifaqında saxta endirimlərdən və manipulyativ satış üsullarından imtina edəcək
- 26 noyabr, 2026
- 16:45
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"Temu" elektron ticarət platforması öz fəaliyyətini Avropa İttifaqının (Aİ) istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi qaydalarına uyğunlaşdırmağı, o cümlədən saxta endirim və rəylərdən, alışları stimullaşdıran bezdirici metodlardan və oyun elementlərindən imtina etməyi öhdəsinə götürüb.
Bu barədə "Report"un Avropa bürosu Avropa Komissiyasına istinadən xəbər verir.
Öhdəliklər platforma tərəfindən Avropa Komissiyası, Belçika, Almaniya və İrlandiyanın səlahiyyətli qurumlarının rəhbərlik etdiyi milli istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi orqanları şəbəkəsinin (Consumer Protection Cooperation, CPC) birgə addımlarından sonra qəbul edilib.
Xüsusilə, "Temu" real qiymət endirimləri ilə malların dəyərinin şərti istinad qiyməti ilə müqayisəsini aydın şəkildə fərqləndirərək, endirimlər haqqında məlumatların doğruluğunu təmin etməyi öhdəsinə götürüb. Platforma həmçinin sifariş rəsmiləşdirilməzdən əvvəl tətbiq olunan bütün vergi və rüsumları göstərməlidir.
Şirkət alıcı rəylərinə nəzarəti gücləndirmək, o cümlədən saxta rəylərin dərc olunmazdan əvvəl aşkarlanması üzrə sistemi tətbiq etmək, istifadəçilərə qeyri-səhih qiymətləndirmələr barədə məlumat vermə imkanı yaratmaq və malların reytinqinin formalaşması prinsiplərini izah etmək niyyətindədir.
Bundan əlavə, "Temu" alış-verişə süni təcililik hissi yaradan mesajlardan, məsələn, məhsulun "demək olar ki, tükəndiyi" barədə xəbərdarlıqlardan imtina etməyi, həmçinin istifadəçiləri marketpleysə daxil olmaq üçün oyunlarda iştirak etməyə sövq edən virtual "şans çarxı" da daxil olmaqla, oyun mexanizmlərini ləğv etməyi öhdəsinə götürüb.
Digər öhdəliklər malların qaytarılmasının və pulun geri alınmasının sadələşdirilməsinə aiddir: şirkət pul vəsaitlərinin qaytarılmasını 14 gün ərzində emal etməli və alışdan imtina formasını Aİ və Avropa İqtisadi Zonasının bütün rəsmi dillərində təqdim etməlidir.
Milli istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi orqanları Aİ və Avropa İqtisadi Zonası ərazisində öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə nəzarət edəcəklər. Öhdəliklərin pozulması halında şirkət məcburi icra tədbirləri, o cümlədən müvafiq Aİ ölkələrində "Temu"nun illik dövriyyəsinin 4 %-ə qədər və daha çox məbləğdə cərimələrlə üzləşə bilər.
Paralel olaraq, Avropa Komissiyası Rəqəmsal Xidmətlər Aktı (DSA) çərçivəsində "Temu"ya qarşı ayrıca araşdırmanı davam etdirir. Noyabrın 17-də komissiya ilkin olaraq müəyyən edib ki, platforma qanunsuz və təhlükəsiz olmayan malların satışının qarşısını almaq üçün kifayət qədər tədbir görməyib. Aşkar edilmiş çatışmazlıqlar arasında məhsulların tələblərə uyğunluğunun qeyri-effektiv yoxlanılması və s. göstərilib.