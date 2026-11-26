UKMTO: BƏƏ sahillərində tanker vurulub
Digər ölkələr
- 26 noyabr, 2026
- 16:49
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Dubaydan (BƏƏ) 50 dəniz mili qərbdə tanker naməlum mərmi ilə vurulub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə UKMTO-nun məlumatında bildirilib.
"Tankerin kapitanı gəminin bilavasitə yaxınlığında naməlum mərminin səbəb olduğu partlayış barədə məlumat verib. Heyətin təhlükəsizliyi təmin olunub, tankerin zədələnməsi və ya ətraf mühitə təsir qeydə alınmayıb", - məlumatda qeyd olunub.
Gəmilərə marşrutu keçərkən ehtiyatlı olmaq və istənilən şübhəli fəaliyyət barədə məlumat vermək tövsiyə olunur.
Yerli hakimiyyət orqanları araşdırma aparır.
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