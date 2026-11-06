İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Azərbaycanda ixrac gəlirlərinə 5 illik mənfəət vergisi güzəşti tətbiqi təklif edilir

    Maliyyə
    • 06 noyabr, 2026
    • 14:11
    Azərbaycanda ixrac gəlirlərinə 5 illik mənfəət vergisi güzəşti tətbiqi təklif edilir

    Azərbaycanda istehsal olunan malların və ölkə daxilində göstərilən xidmətlərin ixracından əldə edilən gəlirlərə 5 il müddətinə mənfəət (gəlir) vergisi güzəşti tətbiq edilməsi təklif olunur.

    Bu barədə "Report" Vergi Məcəlləsinə təklif olunan dəyişikliklərə istinadən xəbər verir.

    Layhəyə istinadən, güzəşt ixracdan əldə edilən gəlirlərin vergi ödəyicisinin ümumi gəlirlərindəki payına mütənasib hesablanacaq və onun yuxarı həddi 25 % təşkil edəcək.

    Təklifə əsasən, dövlət, neft-qaz və maliyyə sektorlarında fəaliyyət göstərən şəxslərin ixrac əməliyyatları bu güzəştdən kənarda saxlanılacaq. Bununla belə, təkrarsığorta fəaliyyəti istisna təşkil edir, yəni təkrarsığorta xidmətlərinin xaricə satışından əldə edilən gəlirlər də vergi güzəştlərinin əhatə dairəsinə daxil ediləcək.

    Beləliklə, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən təkrarsığorta şirkətləri xarici bazarlara göstərdikləri xidmətlərdən əldə olunan gəlirlər üzrə 5 il müddətində, müəyyən edilmiş həddə mənfəət vergisi güzəştindən yararlana biləcəklər. Bu addım yerli təkrarsığorta xidmətlərinin ixracının stimullaşdırılmasına və ölkənin xidmət ixracı potensialının genişləndirilməsinə yönəlib.

    Azərbaycanda mənfəət vergisi 20 % təşkil edir.

    Vergi güzəştləri Azərbaycanın Vergi Məcəlləsi
    Экспортеры товаров и услуг в Азербайджане могут получить льготы по налогу на прибыль
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    08:04
    Donald Tramp administrasiyasında kadr dəyişikliklərini istisna etmir
    Digər ölkələr
    07:35
    Paraqvayın sabiq prezidenti Santyaqo Penya ev dustağı edilib
    Digər ölkələr
    07:08
    Mask "Starlink"in ötürmə qabiliyyətinin 100 dəfə artacağını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    06:34
    Yaponiya kibertəhlükəsizliyi gücləndirmək üçün 63 milyon dollar ayıracaq
    Digər ölkələr
    05:58
    ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna danışıqlarının davam etdirildiyini bildirib
    Digər ölkələr
    05:13
    Azərbaycan, ABŞ və Ermənistan TRIPP layihəsi üzrə üçtərəfli işçi qrup yaradıb
    Xarici siyasət
    04:49
    "Tasnim": İran Ordusu Qeşm adası üzərində Amerikanın PUA-sını vurub
    Region
    04:35
    NYT: Ağ Evin yeni Aparat rəhbəri Trampı İranla müharibəyə son qoymağa çağırıb
    Digər ölkələr
    04:11
    Ağ Evin yaxınlığında Trampı öldürməklə hədələyən kişi saxlanılıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti