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    Экспортеры товаров и услуг в Азербайджане могут получить льготы по налогу на прибыль

    Финансы
    • 06 ноября, 2026
    • 14:45
    Экспортеры товаров и услуг в Азербайджане могут получить льготы по налогу на прибыль

    В Азербайджане для экспортеров произведенных в стране товаров и оказанных внутри страны услуг предлагают ввести пятилетнюю льготу по налогу на прибыль или подоходному налогу, ее предельный размер составит 25%.

    Как сообщает Report, это предусмотрено проектом поправок в Налоговый кодекс.

    Согласно документу, размер льготы будет рассчитываться пропорционально доле доходов от экспорта в совокупном доходе налогоплательщика. Максимальный размер льготы составит 25%.

    Экспортные операции налогоплательщиков, работающих в государственном, нефтегазовом и финансовом секторах, не будут подпадать под действие нового механизма.

    Исключение предусмотрено для перестраховочной деятельности. Доходы от продажи перестраховочных услуг за рубежом также войдут в сферу действия налоговой льготы.

    Таким образом, работающие в Азербайджане перестраховочные компании смогут в течение пяти лет пользоваться льготой по налогу на прибыль в отношении доходов от услуг, оказываемых на зарубежных рынках. Льгота будет предоставляться в пределах установленного лимита.

    Предлагаемые изменения направлены на стимулирование экспорта азербайджанских товаров и услуг, в том числе отечественных перестраховочных услуг, а также на расширение экспортного потенциала страны.

    Ставка налога на прибыль в Азербайджане составляет 20%.

    Госбюджет Азербайджана на 2027 год Налоговый кодекс Азербайджана
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