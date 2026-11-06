Экспортеры товаров и услуг в Азербайджане могут получить льготы по налогу на прибыль
- 06 ноября, 2026
- 14:45
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В Азербайджане для экспортеров произведенных в стране товаров и оказанных внутри страны услуг предлагают ввести пятилетнюю льготу по налогу на прибыль или подоходному налогу, ее предельный размер составит 25%.
Как сообщает Report, это предусмотрено проектом поправок в Налоговый кодекс.
Согласно документу, размер льготы будет рассчитываться пропорционально доле доходов от экспорта в совокупном доходе налогоплательщика. Максимальный размер льготы составит 25%.
Экспортные операции налогоплательщиков, работающих в государственном, нефтегазовом и финансовом секторах, не будут подпадать под действие нового механизма.
Исключение предусмотрено для перестраховочной деятельности. Доходы от продажи перестраховочных услуг за рубежом также войдут в сферу действия налоговой льготы.
Таким образом, работающие в Азербайджане перестраховочные компании смогут в течение пяти лет пользоваться льготой по налогу на прибыль в отношении доходов от услуг, оказываемых на зарубежных рынках. Льгота будет предоставляться в пределах установленного лимита.
Предлагаемые изменения направлены на стимулирование экспорта азербайджанских товаров и услуг, в том числе отечественных перестраховочных услуг, а также на расширение экспортного потенциала страны.
Ставка налога на прибыль в Азербайджане составляет 20%.