Экспортеры товаров и услуг в Азербайджане могут получить льготы по налогу на прибыль

В Азербайджане для экспортеров произведенных в стране товаров и оказанных внутри страны услуг предлагают ввести пятилетнюю льготу по налогу на прибыль или подоходному налогу, ее предельный размер составит 25%.

Как сообщает Report, это предусмотрено проектом поправок в Налоговый кодекс.

Согласно документу, размер льготы будет рассчитываться пропорционально доле доходов от экспорта в совокупном доходе налогоплательщика. Максимальный размер льготы составит 25%.

Экспортные операции налогоплательщиков, работающих в государственном, нефтегазовом и финансовом секторах, не будут подпадать под действие нового механизма.

Исключение предусмотрено для перестраховочной деятельности. Доходы от продажи перестраховочных услуг за рубежом также войдут в сферу действия налоговой льготы.

Таким образом, работающие в Азербайджане перестраховочные компании смогут в течение пяти лет пользоваться льготой по налогу на прибыль в отношении доходов от услуг, оказываемых на зарубежных рынках. Льгота будет предоставляться в пределах установленного лимита.

Предлагаемые изменения направлены на стимулирование экспорта азербайджанских товаров и услуг, в том числе отечественных перестраховочных услуг, а также на расширение экспортного потенциала страны.

Ставка налога на прибыль в Азербайджане составляет 20%.