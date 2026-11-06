İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Sorğu: Ermənistan vətəndaşlarının 50 %-dən çoxu növbədənkənar parlament seçkilərinin tərəfdarıdır

    Region
    • 06 noyabr, 2026
    • 14:10
    Sorğu: Ermənistan vətəndaşlarının 50 %-dən çoxu növbədənkənar parlament seçkilərinin tərəfdarıdır

    Ermənistan vətəndaşlarının yarısından çoxu növbədənkənar parlament seçkilərinin keçirilməsini zəruri hesab edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası "Gallup" təşkilatının 1 001 respondent arasında keçirildiyi sorğunun nəticələrinə istinadən məlumat yayıb.

    Sorğu iştirakçılarının 33,6 %-i növbədənkənar seçkilərin birmənalı şəkildə zəruri olduğunu, daha 17,1 %-i isə çox güman ki, buna ehtiyac olduğunu hesab edir.

    Əgər növbədənkənar parlament seçkiləri qarşıdan gələn bazar günü keçirilsəydi, "Gallup" sorğusuna əsasən ən çox səsi (24,3 %) hakim "Mülki müqavilə" partiyası toplayardı. İkinci yeri 8,5 % nəticə ilə "Güclü Ermənistan" partiyası, üçüncü yeri isə respondentlərin 6,7 %-nin səs verməyə hazır olduğu "Ermənistan" bloku tutardı.

    Siyasi xadimlər arasında Baş nazir Nikol Paşinyan və xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan müvafiq olaraq 31,1 % və 30 % səviyyəsində müsbət qiymətləndirməyə malikdir. Onların fəaliyyətindən narazılıq göstəriciləri də oxşardır: 36,5 % və 33,6 %.

    Sosial sorğu Ermənistan
    Опрос: Более 50% граждан Армении за внеочередные парламентские выборы
    More than half of Armenians see need for snap parliamentary elections, poll finds
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    08:04
    Donald Tramp administrasiyasında kadr dəyişikliklərini istisna etmir
    Digər ölkələr
    07:35
    Paraqvayın sabiq prezidenti Santyaqo Penya ev dustağı edilib
    Digər ölkələr
    07:08
    Mask "Starlink"in ötürmə qabiliyyətinin 100 dəfə artacağını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    06:34
    Yaponiya kibertəhlükəsizliyi gücləndirmək üçün 63 milyon dollar ayıracaq
    Digər ölkələr
    05:58
    ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna danışıqlarının davam etdirildiyini bildirib
    Digər ölkələr
    05:13
    Azərbaycan, ABŞ və Ermənistan TRIPP layihəsi üzrə üçtərəfli işçi qrup yaradıb
    Xarici siyasət
    04:49
    "Tasnim": İran Ordusu Qeşm adası üzərində Amerikanın PUA-sını vurub
    Region
    04:35
    NYT: Ağ Evin yeni Aparat rəhbəri Trampı İranla müharibəyə son qoymağa çağırıb
    Digər ölkələr
    04:11
    Ağ Evin yaxınlığında Trampı öldürməklə hədələyən kişi saxlanılıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti