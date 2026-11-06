Опрос: Более 50% граждан Армении за внеочередные парламентские выборы

Более половины опрошенных граждан Армении считают необходимым проведение внеочередных парламентских выборов.

Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа со ссылкой на результаты опроса Gallup, проведенного среди 1 001 респондента.

Согласно исследованию, 33,6% участников опроса считают, что внеочередные выборы однозначно необходимы, еще 17,1% полагают, что они, скорее всего, нужны.

Если бы внеочередные парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, больше всего голосов, согласно опросу Gallup, получила бы правящая партия "Гражданский договор" – 24,3%. Второе место заняла бы партия "Сильная Армения" с результатом 8,5%, третье – блок "Армения", за который готовы проголосовать 6,7% опрошенных.

Среди политических деятелей у премьер-министра Никола Пашиняна и министра иностранных дел Арарата Мирзояна – 31,1% и 30% положительных оценок соответственно. При этом показатели неодобрения их деятельности также близки: 36,5% и 33,6%.

Отметим, что ранее Пашинян не исключает возможности проведения досрочных парламентских выборов