США разрешили выезд сотрудникам своей дипмиссии и их семьям из Израиля
Другие страны
- 27 февраля, 2026
- 14:08
Государственный департамент США разрешил выезд из Израиля сотрудникам своей дипмиссии, не задействованных в экстренных вопросах, и членам их семей.
Как передает Report, об этом сообщает посольство США в Израиле в соцсетях.
Решение принято в связи с рисками для безопасности. "В ответ на инциденты безопасности и без предварительного уведомления посольство США может ввести дополнительные ограничения или запретить сотрудникам и членам их семей поездки в определенные районы Израиля. Рекомендуется рассмотреть возможность покинуть Израиль, пока доступны коммерческие рейсы", - говорится в сообщении.
