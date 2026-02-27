Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    США разрешили выезд сотрудникам своей дипмиссии и их семьям из Израиля

    Другие страны
    • 27 февраля, 2026
    • 14:08
    США разрешили выезд сотрудникам своей дипмиссии и их семьям из Израиля

    Государственный департамент США разрешил выезд из Израиля сотрудникам своей дипмиссии, не задействованных в экстренных вопросах, и членам их семей.

    Как передает Report, об этом сообщает посольство США в Израиле в соцсетях.

    Решение принято в связи с рисками для безопасности. "В ответ на инциденты безопасности и без предварительного уведомления посольство США может ввести дополнительные ограничения или запретить сотрудникам и членам их семей поездки в определенные районы Израиля. Рекомендуется рассмотреть возможность покинуть Израиль, пока доступны коммерческие рейсы", - говорится в сообщении.

