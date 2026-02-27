ABŞ öz diplomatik missiyasının əməkdaşlarına və onların ailələrinə İsraildən çıxmağa icazə verib
Digər ölkələr
- 27 fevral, 2026
- 14:19
ABŞ Dövlət Departamenti öz diplomatik missiyasının fövqəladə məsələlərə cəlb olunmayan əməkdaşlarına və onların ailə üzvlərinə İsraildən çıxmağa icazə verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin İsraildəki səfirliyi sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.
Qərar təhlükəsizlik riskləri ilə əlaqədar qəbul edilib.
"Təhlükəsizlik insidentlərinə cavab olaraq və əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən ABŞ səfirliyi əlavə məhdudiyyətlər tətbiq edə və ya əməkdaşlara və onların ailə üzvlərinə İsrailin müəyyən bölgələrinə səfər etməyi qadağan edə bilər. Kommersiya reysləri mövcud olduğu müddətdə İsraili tərk etmək imkanını nəzərdən keçirmək tövsiyə olunur", - məlumatda bildirilib.
Son xəbərlər
15:45
Fuad Nağıyev: "Postpandemiya dövründə turizm sektoru hər il 25 % böyüyüb"Turizm
15:45
Efiopiyanın Baş nazirinin şərəfinə rəsmi nahar verilibXarici siyasət
15:42
ETX: "Narketing163" adlı qruplaşmanın kiberhücum cəhdlərinin qarşısı alınıbİKT
15:41
Alabaşlı-Qızılca dəmir yolunda əsaslı təmir işləri yekunlaşırİnfrastruktur
15:40
Rumıniya Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və Bolqarıstan yaşıl enerji dəhlizinə qoşulmaq istəyirEnergetika
15:39
Azərbaycanda "Süni İntellektə Hazırlıq İndeksi" hazırlanacaqİKT
15:39
Azərbaycanda "Data Lake"in yaradılması 2028-ci ilin iyuluna kimi başa çatacaqİKT
15:38
İcbari Sığorta Bürosu ötən il 749 min manat kompensasiya ödəyibMaliyyə
15:36