    Другие страны
    • 27 февраля, 2026
    • 13:52
    В Польше автомобиль столкнулся с поездом, водитель задержан

    В Польше автомобиль столкнулся с поездом регионального железнодорожного перевозчика Koleje Śląskie.

    Как передает Report, об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на представителя полиции.

    "Инцидент произошел на неохраняемом железнодорожном переезде в Водиславе-Сильском. Утром легковой автомобиль врезался в бок поезда Koleje Śląskie. Когда на место прибыли соответствующие службы, в автомобиле никого не было. Водитель, которого объявили в розыск, затем был задержан. Во время инцидента он был в состоянии алкогольного опьянения", - сообщил он.

    Сообщается, что в поезде находились 10 человек, никто из них не пострадал.

