В Польше автомобиль столкнулся с поездом, водитель задержан

В Польше автомобиль столкнулся с поездом регионального железнодорожного перевозчика Koleje Śląskie.

Как передает Report, об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на представителя полиции.

"Инцидент произошел на неохраняемом железнодорожном переезде в Водиславе-Сильском. Утром легковой автомобиль врезался в бок поезда Koleje Śląskie. Когда на место прибыли соответствующие службы, в автомобиле никого не было. Водитель, которого объявили в розыск, затем был задержан. Во время инцидента он был в состоянии алкогольного опьянения", - сообщил он.

Сообщается, что в поезде находились 10 человек, никто из них не пострадал.