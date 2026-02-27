В Польше автомобиль столкнулся с поездом, водитель задержан
- 27 февраля, 2026
- 13:52
В Польше автомобиль столкнулся с поездом регионального железнодорожного перевозчика Koleje Śląskie.
Как передает Report, об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на представителя полиции.
"Инцидент произошел на неохраняемом железнодорожном переезде в Водиславе-Сильском. Утром легковой автомобиль врезался в бок поезда Koleje Śląskie. Когда на место прибыли соответствующие службы, в автомобиле никого не было. Водитель, которого объявили в розыск, затем был задержан. Во время инцидента он был в состоянии алкогольного опьянения", - сообщил он.
Сообщается, что в поезде находились 10 человек, никто из них не пострадал.
