    В Азербайджане формируются требования по безопасности ИИ

    ИКТ
    27 февраля, 2026
    • 13:54
    В Азербайджане формируются требования по безопасности ИИ

    Государственная служба специальной связи и информационной безопасности ведет работу над формированием требований, касающихся безопасности искусственного интеллекта.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления Госслужбы Надир Новрузов на мероприятии "Риски информационной безопасности и управление ими" в Баку.

    Он отметил, что информация об учете рисков, которые может создать искусственный интеллект, и исходящих из них угрозах также будет размещена в "Каталоге угроз и решений": "На основе этих угроз учреждениям будет оказана методическая помощь в направлении формирования рисков".

    По словам Новрузова, одной из важных задач, которую должны выполнить учреждения, в первую очередь должно быть ведение учета активов: "Не зная, что представляют собой активы, невозможно сформировать реестр рисков, то есть узнать, на что, на какой актив направлен риск. Поэтому активы по отмеченным в правилах шести направлениям должны быть определены и внесены в реестр рисков информационной безопасности. После этого должны быть определены угрозы, несоответствия, последствия и проведена регистрация инцидентов".

    Начальник управления подчеркнул, что ведение, управление и оценка реестра рисков должны осуществляться регулярно.

    "Если риски не являются серьезными, они пересматриваются раз в 6 месяцев. Если же у нас есть серьезные риски, то они пересматриваются раз в 3 месяца. Это позволяет определить, была ли какая-либо деятельность, связанная с риском, и уменьшились ли риски", - заявил он.

    Azərbaycanda süni intellekt təhlükəsizliyinə dair tələblər formalaşdırılır

