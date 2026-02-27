İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Azərbaycanda süni intellekt təhlükəsizliyinə dair tələblər formalaşdırılır

    İKT
    • 27 fevral, 2026
    • 13:12
    Azərbaycanda süni intellekt təhlükəsizliyinə dair tələblər formalaşdırılır

    Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti süni intellekt təhlükəsizliyinə dair tələblərin formalaşdırılması üzərində iş aparır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Xidmətinin idarə rəisi Nadir Novruzov təmsil etdiyi qurumun təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilən "İnformasiya təhlükəsizliyi riskləri və onların idarə edilməsi" adlı tədbirdə bildirib.

    O qeyd edib ki, süni intellektin yarada biləcəyi risklərin nəzərə alınması və oradan irəli gələn təhdidlər barədə məlumatlar da "Təhdidlər və Həllər Kataloqu"na yerləşdiriləcək: "Bu təhdidlər əsasında da risklərin formalaşdırılması istiqamətində qurumlara metodiki köməkliklər göstəriləcək".

    N.Novruzovun sözlərinə görə, qurumların həyata keçirməli olan mühüm işlərdən biri ilk növbədə aktivlərin uçotunun aparılması olmalıdır: "Aktivlərin nə olduğunu bilmədən risk reyestrinin formalaşdırılması, yəni riskin nəyə, hansı aktivə istiqamətləndiyini bilmək mümkün deyil. Ona görə qaydalarda qeyd edilən 6 istiqamət üzrə aktivlər müəyyən olunaraq informasiya təhlükəsizliyi riskləri reyestrinə daxil edilməlidir. Ondan sonra isə təhdidlər, uyğunsuzluqlar, fəsadlar müəyyən olunmalı və insidentlərin qeydiyyatı aparılmalıdır".

    İdarə rəisi risklərin reyestrinin aparılmasının, idarə olunmasının və qiymətləndirilməsinin mütəmadi olaraq həyata keçirlməli olduğunu vurğulayıb: "Əgər risklər ciddi deyilsə, onlara 6 aydan bir yenidən baxılır. Yox əgər ciddi risklərimiz varsa, o zaman 3 aydan bir yenidən baxılır. Bu, risklə bağlı hər hansısa bir fəaliyyətin olub olmadığını, risklərin azalıb-azalmadığını müəyyən etməyi təmin edir".

    Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti Nadir Novruzov süni intellekt
    В Азербайджане формируются требования по безопасности ИИ

    Son xəbərlər

    14:13

    Növbəti köç karvanı Cəbrayılın Horovlu kəndinə çatıb, mənzillərin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

    Qarabağ
    14:09

    Azərbaycanda "Fondlar Fondu"nun yaradılması planlaşdırılır

    İKT
    14:09

    Qazaxıstanın Baş Prokurorluğu sabiq məmurların Epşteynlə əlaqələrinin yoxlanılmasına başlayıb

    Region
    14:08
    Foto

    BDU və "Azera Holdinq" əməkdaşlığa başlayır

    Biznes
    14:08

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Rəqəmsal Valyuta Platforması tətbiq edəcək

    Maliyyə
    14:00
    Foto

    Ramin Məmmədov Bakıda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    14:00

    Dini icma sədrinə sui-qəsd hazırlığı ilə bağlı məhkəmədə: Deyilən yerə gedib motosiklet və silah şəkili atdım

    Hadisə
    13:59

    Azərbaycanda bütün dövlət xidmətləri "Mygov" və "Mygov Biznes" ilə göstəriləcək

    İKT
    13:58

    "Böyük Dəbilqə": Balabəy Ağayev və Əhməd Yusifov finalda üz-üzə gələcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti