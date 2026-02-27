Сабир Рустамханлы призвал к решению вековых проблем тюркологии

Вопросы тюркологии, остающиеся нерешенными на протяжении столетия, требуют системного подхода и практической реализации научных программ.

Как сообщает Report, об этом заявил народный поэт Сабир Рустамханлы на международной научной конференции "Основатели и уроки Первого Тюркологического съезда: история и современность" в Баку.

По его словам, некоторые проблемы, поднятые еще на Первом тюркологическом съезде, до сих пор не решены.

"Эти вопросы темы тюркской истории, а также взаимоотношения тюркских народов с соседними государствами. За сто лет они так и не были всесторонне исследованы и доведены до логического завершения. Поэтому на нынешнем съезде необходимо предпринять более серьезные шаги, разработать и реализовать программы, направленные на развитие тюркологии и тюркизма", - подчеркнул Рустамханлы.