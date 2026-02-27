Кюршад Зорлу: Турция будет представлена на WUF13 на самом высоком уровне
- 27 февраля, 2026
- 13:51
Турция будет представлена на самом высоком уровне на 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13), которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая этого года.
Об этом Report сообщил заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Кюршад Зорлу.
По его словам, Азербайджан приобрел значительный опыт в проведении международных мероприятий.
"Баку уже превращается в крупный международный бренд. На WUF13 будем представлены на самом высоком уровне", - отметил Зорлу.
Он также подчеркнул уникальный характер азербайджано-турецких отношений.
"Нас связывает неразрывное единство. Мы реализуем это во всех сферах - в экономике, энергетике, туризме, политике, безопасности и военном сотрудничестве. Положения союзнического соглашения между двумя странами наглядно подтверждают этот пример. Это очень хороший образец для всего мира", - заявил он.