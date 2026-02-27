Кюршад Зорлу: Турция будет представлена на WUF13 на самом высоком уровне

Турция будет представлена на самом высоком уровне на 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13), которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая этого года.

Об этом Report сообщил заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Кюршад Зорлу.

По его словам, Азербайджан приобрел значительный опыт в проведении международных мероприятий.

"Баку уже превращается в крупный международный бренд. На WUF13 будем представлены на самом высоком уровне", - отметил Зорлу.

Он также подчеркнул уникальный характер азербайджано-турецких отношений.

"Нас связывает неразрывное единство. Мы реализуем это во всех сферах - в экономике, энергетике, туризме, политике, безопасности и военном сотрудничестве. Положения союзнического соглашения между двумя странами наглядно подтверждают этот пример. Это очень хороший образец для всего мира", - заявил он.