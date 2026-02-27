Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Внешняя политика
    • 27 февраля, 2026
    • 13:51
    Кюршад Зорлу: Турция будет представлена на WUF13 на самом высоком уровне

    Турция будет представлена на самом высоком уровне на 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13), которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая этого года.

    Об этом Report сообщил заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Кюршад Зорлу.

    По его словам, Азербайджан приобрел значительный опыт в проведении международных мероприятий.

    "Баку уже превращается в крупный международный бренд. На WUF13 будем представлены на самом высоком уровне", - отметил Зорлу.

    Он также подчеркнул уникальный характер азербайджано-турецких отношений.

    "Нас связывает неразрывное единство. Мы реализуем это во всех сферах - в экономике, энергетике, туризме, политике, безопасности и военном сотрудничестве. Положения союзнического соглашения между двумя странами наглядно подтверждают этот пример. Это очень хороший образец для всего мира", - заявил он.

    Kürşad Zorlu: Türkiyə WUF13-də yüksək səviyyəli nümayəndə heyəti ilə iştirak edəcək

    Лента новостей