Вучич пригласил казахстанские компании к участию в флагманских проектах в Сербии

    Другие страны
    • 27 февраля, 2026
    • 13:45
    Президент Сербии Александр Вучич заявил о заинтересованности в расширении участия казахстанских компаний в совместных проектах.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, соответствующее заявление он сделал в ходе переговоров в расширенном составе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    Александр Вучич поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и подтвердил готовность Белграда к дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества с Астаной.

    По его словам, Сербия готова к реализации ряда предложенных Казахстаном проектов, прежде всего в сфере строительства, которые могут стать флагманскими не только для страны, но и для всего региона Юго-Восточной Европы.

    Сербский лидер также отметил, что на повестке остается вопрос предоставления пятой степени свободы воздушного пространства для казахстанской авиакомпании SCAT, выразив уверенность в возможности его совместного урегулирования. Он подчеркнул заинтересованность Белграда в привлечении надежных строительных компаний и инвесторов из Казахстана, что, по его словам, будет способствовать росту инвестиционной привлекательности Сербии, а также развитию культурных и туристических связей.

    Вучич заявил о готовности сербской стороны оказывать поддержку предпринимателям, заинтересованным в инвестировании в экономику Казахстана. Кроме того, он отметил высокий потенциал сотрудничества в сферах оборонной промышленности, искусственного интеллекта и центров обработки данных, дав высокую оценку социально-экономическим достижениям Казахстана.

    В ходе переговоров стороны рассмотрели широкий круг вопросов двусторонней повестки, включая торгово-инвестиционное взаимодействие, транспортно-логистические связи, сельское хозяйство, критически важные минералы, цифровизацию, искусственный интеллект, строительство и туризм.

    Сербия Казахстан Александр Вучич Касым-Жомарт Токаев сотрудничество

