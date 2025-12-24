Федеральное бюро расследований (ФБР) США официально подтвердило, что письмо, приписываемое финансисту Джеффри Эпштейну с описанием склонности неназванного президента к молодым девушкам, является поддельным.

Как передает Report, об этом сообщило министерство юстиции страны.

Речь идет о документе, обнаруженном в материалах дела Эпштейна. В анонимной записке, адресованной бывшему врачу сборной США по гимнастике Ларри Нассару, утверждалось, что некий президент "любил схватить за промежность любую проходящую мимо молодую красавицу".

В Минюсте пояснили, что почерковедческая экспертиза не подтвердила авторство Эпштейна. Кроме того, письмо было отправлено по почте из Северной Вирджинии через три дня после того, как финансиста нашли без признаков жизни в своей камере в Нью-Йорке.